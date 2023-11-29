Робота на лідерів ринку: українців у Німеччині будуть працевлаштовувати до великих компаній

Українські громадяни в Німеччині зможуть отримати роботу у великих і престижних компаніях. Зараз їх будуть прискорено працевлаштовувати після завершення курсів.

200 тисяч українців вже закінчили навчання на інтеграційних курсах, тому найближчим часом їм допоможуть із пошуком роботи. Будуть пропонувати вакансії у великих компаніях.

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Прискорене працевлаштування українців

Новий підхід у працевлаштуванні українських біженців німецька влада оголосила в середині жовтня. Біженців будуть прискорено інтегрувати на ринок праці. Адже наразі у ФРН працюють лише приблизно 20% біженців працездатного віку. А у сусідніх країнах — набагато більше. Наприклад, у Нідерландах на роботу вийшли 70% працездатних українців.

Новий план уряду передбачає, що понад 400 центрів зайнятості по всій території Німеччини будуть частіше запрошувати на консультації українців. Досі все було інакше — спершу у Jobcenter пропонували додаткові мовні курси, враховували кваліфікацію українців, проводили визнання дипломів, а потім дивилися, чи є можливість влаштувати людину за фахом. Водночас у інших Jobcenter орієнтувалися на тимчасову зайнятість та оперативно знаходили вакансії.

Тепер влада переконує бізнес брати на роботу українців, навіть якщо вони ще не достатньо володіють німецькою мовою. У центрах зайнятості будуть пропонувати роботу на великі компанії та середніх підприємців.

Ми ведемо переговори з великими компаніями – від виробництва та логістики до роздрібної торгівлі. Але ми також хочемо залучити середній бізнес,

– розповів спеціальний представник з питань інтеграції біженців на ринок праці Даніель Терценбах.

Майже на 8 із 10 вакансій у Німеччині шукають кваліфікованих робітників. Тому є сенс запропонувати їх висококваліфікованим українцям. В уряді вважають, що там вони будуть більш продуктивними.

Чиновники підкреслюють, що прискорена інтеграція українців на ринок праці буде корисною не лише ФРН, але й Україні. Коли українці повернуться додому, у них буде новий професійний досвід та знання.

Якщо вони всі добре інтегруються і працюватимуть за кордоном, то це, безумовно, зіграє свою роль у відбудові України,

– додає спецпредставник.

У Німеччині можуть скоротити виплати тим, хто не шукає роботу

Німеччина пропонує українським біженцям доволі високі виплати. Тому багато з них залишаються у країні, користуючись соціальними пільгами. Але на роботу виходити хочуть не всі.

Голова фракції ХДС у Бундестазі та колишній міністр транспорту Німеччини Олександр Добриндт впевнений, що система виплат для українців є неправильною. Він наголошує, що деякі з біженців надають перевагу соціальним виплатам замість працевлаштування.

Політик вважає, що систему потрібно змінювати. Зокрема він пропонує знизити виплати для тих, хто навмисно не йде працювати. Головний акцент, на його думку, повинен бути на тому, щоб запропонувати кожному працездатному українському біженцю роботу. Але якщо вони відмовляються від неї — соціальні виплати мають бути зменшені.