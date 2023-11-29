Работа на лидеров рынка: украинцев в Германии будут трудоустраивать в крупные компании

Украинские граждане в Германии могут получить работу в крупных и престижных компаниях. Сейчас они будут ускоренно трудоустраиваться после завершения курсов.

200 тысяч украинцев уже закончили обучение на интеграционных курсах, поэтому в ближайшее время им помогут с поиском работы. Будут предлагать вакансии в крупных компаниях.

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Ускоренное трудоустройство украинцев

Новый подход в трудоустройстве украинских беженцев немецкие власти объявили в середине октября. Беженцы будут ускоренно интегрированы на рынок труда. Ведь в ФРГ работают лишь примерно 20% беженцев трудоспособного возраста. А в соседних странах гораздо больше. К примеру, в Нидерландах на работу вышли 70% трудоспособных украинцев.

Новый план правительства предусматривает, что более 400 центров занятости на всей территории Германии будут чаще приглашать на консультации украинцев. До сих пор все было иначе — сначала в Jobcenter предлагали дополнительные языковые курсы, учитывали квалификацию украинцев, проводили признание дипломов, а потом смотрели, есть ли возможность устроить человека по специальности. В то же время у других Jobcenter ориентировались на временную занятость и оперативно находили вакансии.

Теперь власти убеждают бизнес брать на работу украинцев, даже если они еще недостаточно владеют немецким языком. В центрах занятости будут предлагать работу на крупные компании и средних предпринимателей.

Мы ведем переговоры с крупными компаниями от производства и логистики до розничной торговли. Но мы также хотим привлечь средний бизнес,

– рассказал специальный представитель по вопросам интеграции беженцев на рынок труда Даниэль Терценбах.

На почти 8 из 10 вакансий в Германии ищут квалифицированных рабочих. Поэтому есть смысл предложить их высококвалифицированным украинцам. В правительстве считают, что там они будут более продуктивными.

Чиновники подчеркивают, что ускоренная интеграция украинцев на рынок труда будет полезна не только ФРГ, но и Украине. Когда украинцы вернутся домой, у них будет новый опыт и знания.

Если они все хорошо интегрируются и будут работать за рубежом, то это, безусловно, сыграет свою роль в восстановлении Украины,

– добавляет спецпредставитель.

В Германии могут сократить выплаты тем, кто не ищет работу

Германия предлагает украинским беженцам достаточно высокие выплаты. Поэтому многие остаются в стране, пользуясь социальными льготами. Но на работу выходить хотят не все.

Глава фракции ХДС в Бундестаге и бывший министр транспорта Германии Александр Добриндт уверен, что система выплат для украинцев неправильна. Он отмечает, что некоторые из беженцев предпочитают социальные выплаты вместо трудоустройства.

Политик считает, что систему нужно поменять. В частности, он предлагает снизить выплаты для тех, кто намеренно не идет работать. Главный акцент, по его мнению, должен быть на том, чтобы предложить каждому трудоспособному украинскому беженцу работу. Но если они отказываются от нее, социальные выплаты должны быть уменьшены.