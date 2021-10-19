Робота в Німеччині для українців: які пропозиції актуальні цього місяця

Протягом жовтня у вакансіях про роботу у Німеччині розміри пропонованих окладів стали меншими. Проте, появилося більше вакансій для кандидатів без відповідної освіти та досвіду роботи.

Про це інформує кадровий портал grc.ua. Нагадуємо, що останнім часом українці дедалі охочіше їздили на роботу у Німеччину, ніж у Польщу.

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Що пропонує Німеччина мігрантам у жовтні 2021 року

Робота у сфері ІТ

Середня заробітна плата, яку пропонували українцям роботодавці з Німеччини протягом останніх двох місяців становила близько 80 тисяч гривень. При цьому наприкінці серпня німецькі компанії в середньому пропонували 112 тисяч гривень, тобто на 32 тисячі гривень більше. Причина таких змін полягає у тому, що у Німеччині зараз почали вже менше шукати висококваліфікованих ІТ-фахівців, а більше оголошень присвячені пошуку робітників та ІТ-фахівців серед початківців.

У жовтні 25% усіх актуальних вакансій для українців, які шукають роботу в Німеччині, є пропозиціями про роботу для ІТ-працівників. Шукають людей з мінімальним досвідом роботи або взагалі без досвіду. Середня компенсація становить 60 тисяч гривень. Вакансій з окладом вище 110 тисяч гривень у жовтні було опубліковано всього 7% від загальної кількості.

У Німеччині є вакансії роботи у сфері ІТ / Фото Unsplash

Робота у сфері будівництва та нерухомості

15% вакансій для українців в Німеччині стосуються категорії "Будівництво, нерухомість". Працевлаштувати готові різноробочих, інженерів, слюсарів, кранівників та будівельників. В середньому робітникам пропонують близько 70 тисяч гривень. Зарплата залежить від специфіки роботи. Наприклад, кранівник може отримувати близько 55 тисяч гривень, різноробочий – 22 тисячі гривень, а інженер-проектувальник може сподіватися на заробіток понад 100 тисяч гривень.

У Німеччині є вакансії роботи у сфері будівництва / Фото Unsplash

Робота у сфері продажів

Також у Німеччині активно шукають фахівців зі сфери продажів (15% всіх оголошень). Готові платити до 55 тисяч гривень. Та є обов'язкова вимога – посвідка на проживання в Німеччині (наявність дозволу на роботу). Крім того, кандидатам знадобляться знання німецької та англійської мов, досвід в продажах, комунікаційні та презентаційні навички та аналітичне мислення.

У Німеччині є вакансії роботи у сфері продажів / Фото Unsplash

Робота у сфері медицини

10% роботодавців з Німеччини зацікавлені в працевлаштування медиків з України. Шукають молодший та середній медичний персонал, а також провізорів. Медсестрам в Німеччині готові платити до 100 тисяч гривень. Провізорам обіцяють близько 72 тисячі гривень. Кандидати повинні знати німецьку щонайменше на рівні А1 та мати мінімум три роки безперервного стажу. Працівникам обіцяють бонус у вигляді безкоштовних курсів з вивчення німецької мови.

У Німеччині є вакансії роботи у сфері медицини / Фото Unsplash

Робота у сфері сільського господарства

Сфера сільського господарства в Німеччині завжди приваблювала іноземних працівників. Заробити працюючи на німецьких полях та в садах можна близько 50 тисяч гривень.

Шукають зокрема й людей, які розуміються на сільськогосподарській техніці. Так, механікам-наладчикам сільськогосподарських машин і устаткування обіцяють заробіток понад 43 тисячі гривень.

У Німеччині є вакансії роботи у сфері сільського господарства / Фото Unsplash

Робота для студентів

10% вакансій, які в жовтні були виставлені на сайті grc.ua – це пропозиції про роботу для студентів і фахівців без досвіду роботи. Таким особам пропонують близько 23 тисяч гривень. Потрібні бармени, офіціанти, працівники кол-центрів. Для працевлаштування треба знати англійську та німецьку мови на достатньому рівні.

Слід зауважити, що роботодавці у Німеччині, як правило, також вимагають сертифікат про вакцинацію працівника.

У Німеччині є вакансії роботи для студентів та людей без досвіду роботи / Фото Unsplash