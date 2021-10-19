Об этом информирует кадровый портал grc.ua. Напоминаем, что в последнее время украинцы все охотнее ездили на работу в Германию, чем в Польшу.

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Что предлагает Германия мигрантам в октябре

Работа в сфере ИТ

Средняя заработная плата, которую предлагали украинцам работодатели из Германии в течение последних двух месяцев составила около 80 тысяч гривен. При этом в конце августа немецкие компании в среднем предлагали 112 тысяч гривен, то есть на 32 тысячи гривен больше. Причина таких изменений заключается в том, что в Германии сейчас начали уже меньше искать высококвалифицированных ИТ-специалистов, а больше объявлений посвященные поиску рабочих и ИТ-специалистов среди начинающих.

В октябре 25% всех актуальных вакансий для украинцев, которые ищут работу в Германии, являются предложениями о работе для ИТ-специалистов. Ищут людей с минимальным опытом работы или вообще без опыта. Средняя компенсация составляет 60 тысяч гривен . Вакансий с окладом выше 110 тысяч гривен в октябре было опубликовано всего 7% от общего количества.

В Германии есть вакансии работы в сфере ИТ / Фото Unsplash

Работа в сфере строительства и недвижимости

15% вакансий для украинцев в Германии относятся к категории "Строительство, недвижимость". Трудоустроить готовы разнорабочих, инженеров, слесарей, крановщиков и строителей. В среднем рабочим предлагают около 70 тысяч гривен . Зарплата зависит от специфики работы. Например, крановщик может получать около 55 тысяч гривен, разнорабочий – 22 тысячи гривен, а инженер-проектировщик может рассчитывать на заработок более 100 тысяч гривен.

В Германии есть вакансии работы в сфере строительства / Фото Unsplash

Работа в сфере продаж

Также в Германии активно ищут специалистов из сферы продаж ( 15% всех объявлений ). Готовы платить до 55 тысяч гривен . Но есть обязательное требование – вид на жительство в Германии (наличие разрешения на работу). Кроме того, кандидатам понадобятся знания немецкого и английского языков, опыт в продажах, коммуникационные и презентационные навыки и аналитическое мышление.

В Германии есть вакансии работы в сфере продаж / Фото Unsplash

Работа в сфере медицины

10% работодателей из Германии заинтересованы в трудоустройстве медиков из Украины. Ищут младший и средний медицинский персонал, а также провизоров. Медсестрам в Германии готовы платить до 100 тысяч гривен . Провизорам обещают около 72 тысяч гривен . Кандидаты должны знать немецкий минимум на уровне А1 и иметь минимум три года непрерывного стажа. Работникам обещают бонус в виде бесплатных курсов по изучению немецкого языка.

В Германии есть вакансии работы в сфере медицины / Фото Unsplash

Работа в сфере сельского хозяйства

Сфера сельского хозяйства в Германии всегда привлекала иностранных работников. Заработать работая на немецких полях и в садах можно около 50 тысяч гривен .

Ищут, в том числе и людей, которые разбираются в сельскохозяйственной технике. Так, механикам-наладчикам сельскохозяйственных машин и оборудования обещают заработок более 43 тысяч гривен.

В Германии есть вакансии работы в сфере сельского хозяйства / Фото Unsplash

Работа для студентов

10% вакансий , которые в октябре были выставлены на сайте grc.ua – это предложения о работе для студентов и специалистов без опыта работы. Таким лицам предлагают около 23 тысяч гривен . Нужны бармены, официанты, работники колл-центров. Для трудоустройства необходимо знать английский и немецкий языки на достаточном уровне.

Следует заметить, что работодатели в Германии, как правило, также требуют сертификат о вакцинации работника.