Приваблюють високі зарплати: українці дедалі більше їдуть на роботу до Нідерландів

Українці все частіше їдуть працювати до Нідерландів. Західна Європа приваблює більшими заробітками.

Міграційна платформа EWL дослідила тенденції приросту громадян України у різних країнах Європи. Результати дослідження вказують, що інтерес українців до життя і роботи в Нідерландах зростає, повідомляє 24 Канал.

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Особливості працевлаштування в Нідерландах

У Євростаті повідомили, що у вересні найбільше українців отримали тимчасовий захист у Німеччині, Нідерландах та Ірландії. Про те, що до Німеччини активно мігрують переселенці з України та інших європейських країн, відомо вже кілька місяців. Тому експерти платформи EWL цього разу пояснили, які умови для українців пропонують Нідерланди.

Щоб легалізуватися у цій країні, слід отримати номер BSN (ідентифікаційний номер) та документ про тимчасовий захист (наклейка в паспорт). Цей процес може тривати до місяця, але після цього українці отримують повний доступ до нідерландського ринку праці. Більше отримувати жодних дозволів не потрібно.

Яку роботу знаходять українці в Нідерландах

На ринку праці країни є близько 200 тисяч вакансій. Але більшість із них вимагає знання мови та наявності водійського посвідчення. У Нідерландах бракує інженерів, фахівців з IT, медсестер, водіїв, механіків тощо.

Без знання мови можна працювати в галузі сільського господарства (робота на теплиці чи в полі), харчовій промисловості (м'ясокомбінати, консервні заводи) або на складах. Це фізична праця з погодинною оплатою – від 12 євро брутто (до відрахування податків).

Варто не забувати, що іноземні робітники мають самостійно знайти собі житло та сплачувати за його оренду, а це 300 – 450 євро щомісяця.

Також в Нідерландах діють вікові обмеження на працевлаштування іноземців. На більшість вакансій беруть до 50 років.

Більшість вакансій для іноземців мають обмеження до 50 років, часто до 45 років. Тому українці старше 45 років, які виїхали до Нідерландів на початку повномасштабної війни, мають труднощі зі знаходженням роботи і повертаються до України або їдуть в інші країни ЄС,

— зазначила керівник міжнародної рекрутації Міграційної платформи EWL Маргарита Нестеренко.

Поляки конкурують з українцями

Нідерланди є країною з низьким рівнем безробіття. Тут вже сформувалися сталі традиції працевлаштування. Тому багато вакансій відкривають для громадян ЄС, в основному для поляків. Вони є найбільшою групою трудових мігрантів у Нідерландах.

Громадяни Польщі їздять працювати до Нідерландів роками. Вони добре асимільовані, знають англійську або нідерландську, тому є серйозними конкурентами для українців на місцевому ринку праці.

А про ще один важливий для українців ринок праці – у Чехії, ми розказали в окремому матеріалі. Як знайти роботу в Чеській Республіці та які вакансії пропонують українцям – читайте за посиланням.