Компанія PSAS дослідила, які вакансії могли б зайняти українські біженці з урахуванням того, що вони можуть не знати чеську мову. Водночас чоловікам призовного віку, які зараз працюють в Чехії, дозволять взяти відпустку, якщо ті захочуть поїхати в Україну.

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Вакансії для українців в Празі

Українцям, які не володіють чеською мовою, можуть запропонувати такі ролі:

садівники;

двірники;

прибиральники;

сортувальники сміття.

Якщо біженці відповідають кваліфікаційним та мовним вимогам, вони також можуть бути прийняті на роботу в інші міські компанії.

Загалом відсутність мовного бар'єра має велике значення. Наприклад, роботу готові пропонувати велика транспортна компанія DPP та міська компанія THMP, яка займається вуличним освітленням. Обидві заявляють, що мають вакансії, але для них важливо, щоб кандидат мав базове розуміння чеської.

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