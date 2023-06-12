Робота в Німеччині: яких кадрів найбільше бракує в країні

У Німеччині бракує робочої сили. Тому держава закриває цю потребу завдяки працівникам із інших країн. Серед них і українці.

Робоча криза вже вплинула на 1/6 частину абсолютно всіх професій у країні. У яких галузях у Німеччині найгостріший дефіцит кадрів і на які вакансії варто звернути увагу українцям — читайте далі.

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Криза кадрів

Німеччина бореться з нестачею робочої сили. Згідно зі звітом Федерального агентства праці, 200 із 1200 професійних галузей мали недостатньо кваліфікованих працівників за останній рік.

Дефіцит кадрів найбільше відчувається у таких професіях:

обслуговуючий персонал готелях і ресторанах;

водії автобусів;

слюсарі;

фахівці з догляду за дітьми;

будівельники;

інженери в галузі автомобілебудування;

архітектори;

фармацевти;

фахівці з інформаційних технологій.

Найбільше вакансій в автомобільній галузі

Найбільше від нестачі робочої сили страждають автомобільні компанії. Дефіцит кадрів торкнувся 3/4 всіх підприємств.

Нестача кваліфікованих працівників – одна з головних проблем для компаній німецької автомобільної промисловості,

– розповідає Андреас Раде з німецької асоціації автомобільної промисловості (VDA).

Працівників у автомобільній галузі бракувало з 2021 року і ситуація постійно погіршувалась. Зараз понад 70% компаній у цьому секторі не можуть найняти достатньо фахівців. І це значно уповільнює зростання економіки.

Ринок праці для українців

Німеччина старається наймати досвідчених фахівців з-за кордону. Влада планує внести зміни до Закону про міграцію кваліфікованих працівників. Одна з майбутніх реформ — зробити блакитну карту (посвідка на проживання, яка надається країною ЄС іноземцю, який має високу кваліфікацію в будь-якій сфері) доступнішою для спеціалістів з вищою освітою.

Також у Німеччині хочуть дозволити громадянам інших країн працювати без додаткового підтвердження кваліфікацій та ступенів. Наразі українці мають право шукати роботу в Німеччині, але для деяких професій необхідна перекваліфікація та підтвердження навичок.

В Німеччині також активно залучають професіоналів з-за меж Європи. Наприклад, медичний персонал із Бразилії або IT-фахівців з Індії.

Як знайти роботу у Німеччині

Насамперед можете звернутися до Агентства з працевлаштування в вашому регіоні. Там вас проконсультують. На сайті ви знайдете біржу праці (Jobbörse), де можна шукати вакансії.

Також для українців створенні спеціальні ресурси, наприклад, monster.de, stepstone.de, adzuna.de та Make-it-in-Germany.de. Тож можете зазирнути на них, й пошукати потрібні вакансії. Крім того, шукати роботу можна і в Linkedin та Xing.