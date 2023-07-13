Роблять селфі, але нічого не купують: у Барселоні магазин запровадив плату для туристів

Гастроном в стилі модерн, який вперше відкрився в 1898 році, є одним з найвідоміших магазинів Барселони і продає високоякісні харчові продукти, зокрема вишукане вино і крафтові м'ясо і сири. Його яскравий фасад, оригінальна стійка, меблі з червоного дерева, а також засклені вивіски і реклама 1920-х років роблять його привабливим для відвідувачів, які бажають сфотографувати його і зробити селфі, але нічого не купивши.

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Відзначається, що спочатку співробітники гастроному просто пожартували, що вони повинні почати стягувати плату з людей, які заходять в магазин тільки, щоб помилуватися його інтер'єром, не збираючись витрачати гроші. Тепер цей жарт став реальністю.

Завітайте, просто подивіться (всередину) за 5 євро з людини, дякую!

— написано на табличці в магазин.

За словами менеджера магазину Тоні Меріно, хоча вони ще не брали ні з кого грошей, після цього оголошення кількість людей, які приходять просто для того, щоб зробити селфі, різко скоротилася.

Colmado Murria у Барселоні / Фото colmadomurria.com

Надмірний туризм в Барселоні

В останні роки Барселона вживала численні заходи щодо боротьби з надмірним туризмом. Так, на початку цього року столиця Каталонії оголосила про збільшення муніципального туристичного податку. До 2024 року сума, яку платитимуть постояльці п'ятизіркових готелів, зросте з 5,25 до 6,75 євро за ніч.

Місто додає свій власний збір на додаток до загального туристичного податку, що стягується за ніч, який стягується в регіоні, цей крок був схвалений урядом Іспанії влітку 2020 року. Туристичний збір змінюється залежно від типу розміщення, у якому зупиняється відвідувач, і застосовується лише до регульованого, офіційного туристичного розміщення.

Також міська рада Барселони оголосила про "масштабне збільшення" своєї муніципальної надбавки, а це означає, що колишній збір у розмірі 1,75 євро виріс до 2,75 євро з 1 квітня 2023 року і підніметься до 3,25 євро з 1 квітня 2024 року.