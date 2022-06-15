У РНБО спростували популярні фейки щодо виїзду чоловіків за кордон під час воєнного стану

Україна уже понад три місяці живе в умовах повномасштабної війни. І в країні на цьому тлі діють обмеження на виїзд за кордон чоловіків призовного віку.

Разом з тим, серед українського суспільства з'явилося чимало фейків на цю тему. У Центрі протидії дезінформації при РНБО спростували найпопулярніші міфи про перетин чоловіками кордону під час воєнного стану.

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3 основні фейки про виїзд українських чоловіків за кордон

#1

Фейк. В Україні переконані, що шоуменам, музикантам, співакам та іншим артистам дозволяють покидати країну під час воєнного стану. Через це українці обурюються, чому ж іншим тоді заборонений перетин кордону.

Роз'яснення. Виїзд чоловіків за межі України віком від 18 до 60 років дозволяється у тому випадку, якщо вони здійснюють збір та перевезення гуманітарної допомоги для українських військових, або ж зібрані кошти з концертів та їхніх виступів спрямовуються на потреби ЗСУ.

#2

Фейк. Шириться також інформація, що і багатодітним батькам відмовляють у перетині кордону. Мовляв, не пускають і тих, в кого троє дітей, і тих, хто має п’ятеро дітей від різних дружин та з різними прізвищами.

Роз'яснення. Виїзд за кордон чоловіка, який виховує трьох і більше дітей, не заборонений. Але якщо хтось з дітей вже досяг повнолітнього віку, то цей виняток вже не діє. Крім цього, різні прізвища не впливають на можливість виїзду. Головне – щоб у свідоцтвах про народження дітей було зазначено, хто є їхнім батьком.

#3

Фейк. У різних європейських вишах по всьому ЄС навчаються українські студенти призивного віку. Через це деякі з них побоюються, що навчання за кордоном – не входить до переліку винятків, що дозволяють виїжджати за межі України під час воєнного стану.

Роз'яснення. На пропускних прикордонних пунктах безперешкодно випускають чоловіків, що навчаються за кордоном. Однак важливою умовою є те, що форма навчання повинна бути денною, а не заочною.

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