В СНБО опровергли популярные фейки по выезду мужчин за границу во время военного положения

Украина уже более трех месяцев живет в условиях полномасштабной войны. И в стране на этом фоне действуют ограничения на выезд за границу мужчин призывного возраста.

Вместе с тем, среди украинского общества появилось немало фейков на эту тему. В Центре противодействия дезинформации при СНБО опровергли самые популярные мифы о пересечении мужчинами границы во время военного положения.

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3 основных фейка о выезде украинских мужчин за границу

#1

Фейк. В Украине убеждены, что шоуменам, музыкантам, певцам и другим артистам разрешают покидать страну во время военного положения. Поэтому украинцы возмущаются, почему же другим тогда запрещено пересечение границы.

Разъяснение. Выезд мужчин за пределы Украины в возрасте от 18 до 60 лет разрешается в том случае, если они осуществляют сбор и перевозку гуманитарной помощи для украинских военных, или собранные средства с концертов и их выступлений направляются на нужды ВСУ.

#2

Фейк. Распространяется также информация, что и многодетным родителям отказывают в пересечении границы. Мол, не пускают и тех, у кого трое детей, и тех, кто имеет пятерых детей от разных жен и с разными фамилиями.

Разъяснение. Выезд за границу мужчины, воспитывающего троих и более детей, не запрещен. Но если кто-то из детей уже достиг совершеннолетнего возраста, то это исключение уже не действует. Кроме этого, разные фамилии не влияют на возможность выезда. Главное – чтобы в свидетельствах о рождении детей было указано, кто их отец.

#3

Фейк. В разных европейских вузах по всему ЕС учатся украинские студенты призывного возраста. Поэтому некоторые из них опасаются, что обучение за рубежом – не входит в перечень исключений, позволяющих выезжать за пределы Украины во время военного положения.

Разъяснение. На пропускных пограничных пунктах беспрепятственно выпускают мужчин, обучающихся за границей. Однако важным условием является то, что форма обучения должна быть дневной, а не заочной.

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