У Ризі продовжили безплатний проїзд для українських біженців

Отримати електронний квиток та 100%-ву знижку на проїзд у транспорті можна у Ризькому центрі підтримки українців. Пільги надають за наявності документів та видруку із персональним кодом, який присвоюють у Латвії.

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Щоб отримати 100% знижку на електронний квиток потрібно підійти до автоматів продажу квитків і вказати, що ви переселенець. Для цього не треба створювати новий електронний квиток, якщо людина придбала його раніше.

Оформити знижку можна також у Ризькому центрі підтримки українців на вулиці Амату, 4. З проханням треба звернутися до кімнати 419. Слід мати з собою:

посвідчення особи;

документ, що підтверджує ваш ідентифікаційний номер;

персональний електронний квиток або карту жителя Риги, якщо вам вже її видавали.

Якщо у людини немає електронного квитка, його видадуть під час візиту.

При цьому оформлювати знижку для дітей з України не потрібно, достатньо мати українське свідоцтво про народження.

Крім того, Комітет з питань дорожнього руху та транспорту нагадав, що контролери в громадському транспорті можуть перевіряти проїзні документи як у громадян Риги, так і в переселенців. Тому слід бути завжди готовим до перевірки, щоб не отримати штрафу.

, з початку російського повномасштабного вторгнення в Україну до Латвії прибуло понад 35 000 українців.