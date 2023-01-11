У Ризі продовжили безплатний проїзд для українських біженців
Українці, які рятуються від війни у Ризі, зможуть безплатно їздити у громадському транспорті міста. Скористатися послугою можна буде до 30 червня.
Безплатний проїзд у громадському транспорті для біженців у Ризі
Отримати електронний квиток та 100%-ву знижку на проїзд у транспорті можна у Ризькому центрі підтримки українців. Пільги надають за наявності документів та видруку із персональним кодом, який присвоюють у Латвії.
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Щоб отримати 100% знижку на електронний квиток потрібно підійти до автоматів продажу квитків і вказати, що ви переселенець. Для цього не треба створювати новий електронний квиток, якщо людина придбала його раніше.
Оформити знижку можна також у Ризькому центрі підтримки українців на вулиці Амату, 4. З проханням треба звернутися до кімнати 419. Слід мати з собою:
- посвідчення особи;
- документ, що підтверджує ваш ідентифікаційний номер;
- персональний електронний квиток або карту жителя Риги, якщо вам вже її видавали.
Якщо у людини немає електронного квитка, його видадуть під час візиту.
При цьому оформлювати знижку для дітей з України не потрібно, достатньо мати українське свідоцтво про народження.
Крім того, Комітет з питань дорожнього руху та транспорту нагадав, що контролери в громадському транспорті можуть перевіряти проїзні документи як у громадян Риги, так і в переселенців. Тому слід бути завжди готовим до перевірки, щоб не отримати штрафу.Зауважимо, з початку російського повномасштабного вторгнення в Україну до Латвії прибуло понад 35 000 українців.