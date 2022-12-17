Як відправити посилку з Польщі в Україну економно: різдвяні знижки від "Укрпошти"

Як відправити посилку з Польщі в Україну економно: різдвяні знижки від "Укрпошти"
Джерело:Visit Ukraine
З перших днів повномасштабної війни в Україні до Польщі ринув потік біженців. Більшість із них напередодні новорічних свят бажають надіслати подарунки свої рідним в Україну.
Різдвяні знижки від "Укрпошти"
Це можна зробити за допомогою "Укрпошти". Перед різдвяно-новорічними святами надіслати посилку з Польщі в Україну буде на 75% дешевше – компанія оголосила про знижку.
Зауважте Різдвяні пакунки для біженців: українцям в Польщі роздаватимуть продуктові набори до свят
Надіслати посилку можна з будь-якого з понад 6 000 відділень польського офіційного державного оператора поштового зв'язку Poczta Polska.
Відповідна пропозиція діє на відправлення EMS (прискорена міжнародна доставка) вагою до 20 кілограмів.
Вартість посилок залежить від їх ваги:
- до 1 кілограма приблизно 317 гривень;
- 1 – 5 кілограмів – 393 гривень;
- 5 – 10 кілограмів – 468 гривень;
- 10 – 20 кілограмів – близько 619 гривень.
Доставити посилки в Україну обіцяють за 7 – 14 днів. В обласних центрах можна обрати доставлення як до відділення, так і кур'єром "Укрпошти" за вказаною адресою.
"Нова пошта" відкрила чергові два відділення у Польщі
Поштовий оператор "Нова пошта" відкриває нові відділення у Польщі. Наразі філіали з'явилися у Варшаві, Кракові, Вроцлаві, Гданську, Любліні та Жешуві. У відділеннях доступні послуги пакування, відправлення та одержання посилок вагою до 30 кілограмів.