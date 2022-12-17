Різдвяні знижки від "Укрпошти"

Це можна зробити за допомогою "Укрпошти". Перед різдвяно-новорічними святами надіслати посилку з Польщі в Україну буде на 75% дешевше – компанія оголосила про знижку.

Зауважте Різдвяні пакунки для біженців: українцям в Польщі роздаватимуть продуктові набори до свят

Надіслати посилку можна з будь-якого з понад 6 000 відділень польського офіційного державного оператора поштового зв'язку Poczta Polska.