Туристи шоковані витратами на різдвяних ярмарках в Європі: які ціни на глінтвейн і хот-дог

У різних європейських містах традиційні різдвяні ярмарки стали визначною пам'яткою. Ці ринки зазвичай відомі своїми відносно вищими цінами, і туристи готові заплатити дещо більше, щоб отримати яскраві спогади.

Але цього року значне зростання витрат на святкові заходи шокувало багатьох відвідувачів. Яка ситуація з цінами на європейських святкових ярмарках цього сезону – дізнайтеся далі у матеріалі.

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Які ціни на ярмарках Європи?

Будапешт

Опитування 2023 року визнало різдвяний ярмарок у Будапешті найкращим у Європі, але ціни тут теж відповідні.

Із середньою зарплатою нижче 830 євро на місяць місцеві жителі змушені платити на ярмарках набагато більше, ніж зазвичай. Наприклад:

порція гуляшу коштує 12 євро,

голубці – 17 євро,

хот-дог – 21 євро.

Але Угорщина – не єдина країна, де ціни на святкових різдвяних ярмарках шокували відвідувачів.

Інфляція продовольства продовжує різко зростати, досягнувши майже 20% у ЄС на початку цього року,

– йдеться у повідомленні.

Як жартома зазначають експерти: "Принаймні на європейські різдвяні ярмарки вхід вільний".

Велика Британія

Ціни на тематичних святкових ярмарках в Британії теж обурюють гостей. Единбург з традиційними зимовими фестивалями та казково красивими вулицями обіцяє чарівну різдвяну атмосферу.

Але цього року місцевий різдвяний ярмарок був названий "пеклом на землі" з "нечуваними грабіжницькими цінами" від власників кіосків:

гамбургери коштують 12 фунтів (14 євро),

квитки на велике колесо – 10 фунтів (11,60 євро),

глінтвейн – цілих 7 фунтів (8 євро).

Які ціни на ярмарках Європи / Фото Unsplash

Йорк

Зазвичай ціни на таких заходах нижчі у північно-східному місті Йорк. Але цього року гамбургер і закуски там також коштують 12 фунтів стерлінгів (14 євро). Глінтвейн – близько 5 фунтів (5,80 євро).

Люди кажуть, що це майже нарівні зі знаменитою лондонською Зимовою країною чудес, де глінтвейн обійдеться вам у 5,70 фунтів (6,60 євро), а гамбургери коштують до 14 фунтів (16,20 євро).

Ліверпуль

Схожа ситуація – на різдвяному ярмарку Ліверпуля. Ось ціни на деякі продукти: 6,50 фунтів (7,50 євро) за глінтвейн та 8 фунтів (9,30 євро) за ковбаски.

В соціальних мережах скаржаться, що щоб "прогулятися місцевим ярмарком, треба брати іпотеку".

Німеччина

У Німеччині, на батьківщині різдвяних ярмарків, святкові зимові події збирають мільйони туристів. Цього року відвідувачі масово пишуть, що ціни там теж суттєво зросли. Наприклад, традиційний глінтвейн – від 5 євро і до 10 євро.

Де у Польщі найкращі святкові ярмарки?

У Польщі різдвяні ярмарки стартують із кінця листопада. Зазвичай їх розгортають на великих площах, які прикрашає ялинка. Тут можна обрати сувеніри для рідних, поласувати смачненьким та випити гарячого глінтвейну.

Святкові ярмарки країни пропонують безліч варіантів дозвілля. Залишилося лише обрати той, де ви захочете провести різдвяно-новорічні вихідні з родиною та друзями. Тож розповідаємо, які ярмарки варто відвідати у Польщі.