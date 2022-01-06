Різдвяні співи: які колядки співають в Польщі, і в Україні
Джерело:24 канал
Різдвяні свята не можливо уявити без колядок. Ці пісні вирізняються особливим змістом. Їхнє призначення – розповідати про віру та возвеличувати добро.
У січні українці колядують з нагоди Різдва, бо більшість громадян країни відзначають це свято 7 січня, за юліанським календарем. В Польщі у цей період теж виконують колядки, але з нагоди іншого свята – Трьох Королів (Trzech Króli) або Богоявлення, яке завжди вшановують 6 січня, адже Різдво у поляків традиційно відбувається 25 грудня.
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Що таке колядки
Колядки в розумінні різдвяних пісень поширені в християн різних обрядів. Вони, як правило, оспівують різні біблійні епізоди.
Найдавніші задокументовані колядки відомі з часів Римської імперії. Язичницьких складових у сучасних католицьких і протестантських колядок практично не залишилося.
В Україні традиція колядувати дуже розвинена. Можливо, це пов'язано з тим, що українці – нація, яка вміє та любить співати. Проте, деякі відомі в Україні пісні є не менш популярними у Польщі. Пропонуємо розглянути таку добірку.
Колядки, які виконують в Україні та Польщі
"Небо і земля" (Dzisiaj w Betlejem)
"Небо і земля" – чи не найпопулярніша в Україні колядка. Її знають і дорослі, й діти. Вперше український варіант різдвяної пісні був надрукований у 1 790 році в "Богогласнику".
Популярності в Польщі коляда набула після 1 878 року. Тоді її надрукували в пісеннику ксьондза Яна Седлецького.
"Небо і земля": дивіться відео
Dzisiaj w Betlejem: дивіться відео
"В яслах лежить" (W żłobie leży)
Колядка в Польщі появилася раніше, ніж в Україні. У польському "Богогласнику" її вперше надрукували у 1790 році. Авторство слів приписують відомому польському теологу та проповіднику Петру Скарзі. Мелодія пісні походить з коронаційного полонезу Владислава IV Вази.
Український варіант "В яслах лежить" вперше був надрукований у львівському виданні "Богогласника" у 1 850 році.
"В яслах лежить": дивіться відео
W żłobie leży: дивіться відео
"Во Вифлеємі днесь Марія Пречиста" (Przybieżeli do Betlejem pasterze)
Одна з найпоширеніших колядок у Польщі. Сучасного вигляду польська версія набула в XIX столітті. Її залюбки виконують у наш час. Зокрема, пісню часто співають зірки естради.
Український переклад вперше представили 1925 році.
"Во Вифлеємі днесь Марія Пречиста": дивіться відео
Przybieżeli do Betlejem pasterze: дивіться відео
"Старий рік минає, новий наступає" (A wczora z wieczora)
Колядка "Старий рік минає, новий наступає" особливо популярна на Заході України. З цією мелодією в інших регіонах ще співають "А вчора з вечора" або "Прийшла нам новина" та "Родить Діва Сина".
В Польщі найпопулярнішим варіантом є A wczora z wieczora.
"А вчора звечора": дивіться відео
A wczora z wieczora: дивіться відео