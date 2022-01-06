Рождественское пение: какие колядки поют в Польше и в Украине

Рождественские праздники невозможно представить без колядок. Эти песни отличаются особым содержанием. Их предназначение – рассказывать о вере и возвеличивать добро.

В январе украинцы колядуют по случаю Рождества, потому что большинство граждан страны отмечают этот праздник 7 января, по юлианскому календарю. В Польше в этот период тоже исполняют колядки, но по случаю другого праздника – Трех Королей (Trzech Króli) или Богоявления, которое всегда чествуют 6 января, ведь Рождество у поляков традиционно проходит 25 декабря.

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Что такое колядки

Колядки в понимании рождественских песен распространены у христиан разных обрядов. Они, как правило, описывают разные библейские эпизоды.

Древнейшие документированные колядки известны со времен Римской империи. Языческих составляющих у современных католических и протестантских колядок практически не осталось.

В Украине традиция колядовать очень развита. Возможно, это связано с тем, что украинцы – нация, умеющая и любящая петь. Однако некоторые известные в Украине песни не менее популярны в Польше. Предлагаем рассмотреть такую ​​подборку.

Колядки, выполняющие в Украине и Польше

"Небо и земля" (Dzisiaj w Betlejem)

"Небо и земля" – самая популярная в Украине колядка. Ее знают и взрослые и дети. Впервые украинский вариант рождественской песни был опубликован в 1 790 году в "Богогласнике".

Популярность в Польше коляда приобрела после 1 878 года. Тогда ее напечатали в песеннике ксендза Яна Седлецкого.

"Небо и земля": смотрите видео

Dzisiaj w Betlejem: смотрите видео

"В яслях лежить" (W żłobie leży)

Колядка в Польше появилась раньше, чем в Украине. В польском "Богогласнике" ее впервые напечатали в 1790 году. Авторство слов приписывают известному польскому теологу и проповеднику Петру Скарге. Мелодия песни происходит из коронационного полонеза Владислава IV Вазы.

Украинский вариант "В яслях лежить" впервые был опубликован во львовском издании "Богогласника" в 1 850 году.

"В яслях лежить": смотрите видео

W żłobie leży: смотрите видео

"Во Вифлеємі днесь Марія Пречиста" (Przybieżeli do Betlejem pasterze)

Одна из самых распространенных колядок в Польше. Современный вид польская версия приобрела в XIX веке. Ее охотно исполняют в наше время. В частности, песню часто поют звезды эстрады.

Украинский перевод впервые был представлен в 1925 году.

"Во Вифлеємі днесь Марія Пречиста": смотрите видео

Przybieżeli do Betlejem pasterze: смотрите видео

"Старий рік минає, новий наступає" (A wczora z wieczora)

Колядка "Старий рік минає, новий наступає" особенно популярна на Западе Украины. С этой мелодией в других регионах еще поют "А вчора з вечора" или "Прийшла нам новина" и "Родить Діва Сина".

В Польше наиболее популярным вариантом является A wczora z wieczora.

"А вчора з вечора": смотрите видео

A wczora z wieczora: смотрите видео