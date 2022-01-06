Перш за все, треба зрозуміти, що для вас означає Різдво: вечір у родинному колі, особливі страви чи традиції.

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Після цього спробуйте компенсувати те, чого вам не вистачає за кордоном. Для цього дотримуйтеся наступних вказівок.

Підготовка до Різдва на міграції

Найкраще починати організацію свята не за тиждень до Святвечора, а набагато раніше, наприклад під час відпустки, проведеної вдома. Вже тоді можна купити багато ласощів у банках з відповідним терміном придатності. Ви також можете домовитися з родичами, щоб вони відправили вам посилку перед самими святами, щоб на різдвяному столі не забракло традиційних смаків та ароматів.

Компанія

Різдво без сім'ї в еміграції, хоча і зовсім інакше, ніж у компанії рідних, але теж може мати свою чарівність. Це нагода зустрітися та розділити цей особливий час з друзями, які перебувають з вами за кордоном. Це чудова можливість подружитися та підтримати один одного. Також варто пам'ятати, що на допомогу розділеним сім'ям приходить інтернет.

Створення святкового настрою

Однією з важливих традиції є прикрашання дому. Неважливо, чи живете ви в будинку, квартирі чи кімнаті. Найскромніша, навіть зроблена своїми руками ялинка, чи ялинова гілочка обов'язково створить різдвяний настрій. Де б ми не проводили Різдво, все це можливо!

Пам'ятайте, що Різдво святкують майже в усіх країнах Європи. Тож, ви точно не пропустите різдвяні пісні по радіо та чарівність прикрас на вулицях!



Встановіть ялинку вдома / Фото Unsplash

Традиції та різдвяні страви

Емігранту важко віднайти себе в іншій культурі. Однак, можливо, варто спробувати щось нове? Варто спостерігати, як громадяни тієї чи іншої країни організовують своє Різдво і, можливо, запозичити якийсь новий, цікавий звичай!

Як святкують Різдво закордоном

У Нідерландах є чудовий звичай – розсилати листівки всім друзям, зокрема й тим, з ким ми не спілкуємося щодня.

є чудовий звичай – розсилати листівки всім друзям, зокрема й тим, з ким ми не спілкуємося щодня. В Італії є не менш цікава традиція – прикрашати вертепи, як ялинки.

є не менш цікава традиція – прикрашати вертепи, як ялинки. А якщо ви працюєте в Польщі, то проблем взагалі не повинно бути. Поляки святкують Різдво хоч і в інший день, але традиції та страви ну дуже подібні до українських.

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Підсумовуючи, Різдво в еміграції може набувати різноманітних форм і нових значень. Однак нове не завжди означає гірше. Тому цього Різдва ми бажаємо вам отримати позитивні спогади, якщо ви проведете їх далеко від дому чи в Україні, плануючи свою майбутню подорож за кордон.

Веселого Різдва!