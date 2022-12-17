Бон Надаль! (Bon Nadal) Запам'ятайте цю фразу, якщо збираєтеся провести зимові канікули в Барселоні. Саме так звучить каталанською мовою традиційне побажання "Щасливого Різдва!". А тим часом розповімо, як у Барселоні готуються до прийдешніх свят, які зимові атракції доступні в місті і за допомогою чого іспанці створюють справжній дух Різдва.

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Що варто побачити у різдвяній Барселоні

Цього року можна вирушити у вечірню поїздку туристичним автобусом, щоб побачити всі святкові вогники міста. Під час поїздки гід розповідатиме про різдвяні традиції каталонською, іспанською або англійською мовами. У тур можна відправитися о 18:00 та 20:00. Автобус відправляється з зупинки Barcelona Bus Turístic на площі Каталонії.

З новинок 2022 року – різдвяне освітлення будівлі Casa Batlló. На фасаді пам'ятки архітектури показуватимуть світлове шоу з музичним супроводом. Дійство матиме відсилку до творчого Всесвіту Гауді. Візуальне шоу триває 3 хвилини і відбувається кожні 30 хвилин, починаючи з 17:30.

Один з найбільших проспектів Барселони Paseo de Gracia вперше прикрашений яскравими зірками, натхненними зіркою на вежі Діви Марії Собору Святого Сімейства. Прикраси мають 2 метри в діаметрі, що доповнені мінізірочками – вони освітлюють вулицю, створюючи таким чином різдвяну атмосферу протягом усього дня.

Різдвяна Барселона / Фото ajuntament.barcelona

Інші основні вулиці Барселони, що підсвічуються святковою ілюмінацією:

Gran Via de les Corts Catalanes

Calle Arago

Calle Concell de Cents

Avinguda Paralel

La Rambla

Гарно горять вогні в Старому Порту

Окреме світлове шоу можна побачити на Госпіталі Святого Павла і в Морському музеї.

Різдвяні вогні по всьому місту світитимуться аж до 6 січня.

Різдвяний дух в Барселоні

У великих містах Європи з'явилися різдвяні ярмарки, і Барселона – не виключення. А основною відмінністю є Каґанер – головний персонаж таких ярмарків в Каталонії.



Каґанер / Фото spiegel

Хто такий Каґанер

Каґанер – унікальний персонаж каталонської народної культури. Більше він ніде у світі не зустрічається. Каґанер є символом родючості – селянин удобрює свою землю, щоб отримати добрий урожай. Відсутність цього персонажу у вертепі – гарантія того, що майбутній рік буде голодним і в цілому неблагополучним.

Походження традиції достеменно невідоме. Дітям зазвичай розповідають історію про те, що коли над землею пролітала різдвяна зірка, кожен із людей був зайнятий своєю справою. Швець – шив, орач – орав... А каталонець присів справити нужду. У такій позі він і потрапив до вертепу.