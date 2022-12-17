Бон Надаль! (Bon Nadal) Запомните эту фразу, если собираетесь провести зимние каникулы в Барселоне. Именно так звучит на каталанском языке традиционное пожелание "Счастливого Рождества!". А тем временем расскажем, как в Барселоне готовятся к грядущим праздникам, какие зимние достопримечательности доступны в городе и с помощью чего испанцы создают настоящий дух Рождества.

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Что стоит увидеть в рождественской Барселоне

В этом году можно отправиться в вечернюю поездку на туристическом автобусе, чтобы увидеть все праздничные огоньки города. Во время поездки гид будет рассказывать о рождественских традициях на каталонском, испанском или английском языках. В тур можно отправиться в 18:00 и 20:00. Автобус отправляется с остановки Barcelona Bus Turístic на площади Каталонии.

Из новинок 2022 года – рождественское освещение здания Casa Batlló. На фасаде достопримечательности будут показывать световое шоу с музыкальным сопровождением. Действо будет иметь отсылку к творческой Вселенной Гауди. Визуальное шоу длится 3 минуты и проходит каждые 30 минут, начиная с 17:30.

Один из самых больших проспектов Барселоны Paseo de Gracia впервые украшен яркими звездами, вдохновленными звездой на башне Девы Марии Собора Святого Семейства. Украшения имеют 2 метра в диаметре, дополненные мини-звездочками – они освещают улицу, создавая таким образом рождественскую атмосферу в течение всего дня.

Рождественская Барселона / Фото ajuntament.barcelona

Другие основные улицы Барселоны, подсвечиваемые праздничной иллюминацией:

Gran Via de les Corts Catalanes

Calle Arago

Calle Concell de Cents

Avinguda Paralel

La Rambla

Хорошо горят огни в Старом Порту

Отдельное световое шоу можно увидеть на Госпитале Святого Павла и в Морском музее.

Рождественские огни по всему городу будут светиться до 6 января.

Рождественский дух в Барселоне

В крупных городах Европы появились рождественские ярмарки, и Барселона – не исключение. А основным отличием является Каганер – главный персонаж таких ярмарок в Каталонии.



Каганер / Фото spiegel

Кто такой Каганер

Каганер – уникальный персонаж каталонской народной культуры. Больше он нигде в мире не встречается. Каганер является символом плодородия – крестьянин удобряет свою землю, чтобы получить хороший урожай. Отсутствие этого персонажа в вертепе – гарантия того, что будущий год будет голодным и в целом неблагополучным.

Происхождение традиции неизвестно. Детям обычно рассказывают историю о том, что, когда над землей пролетала рождественская звезда, каждый из людей был занят своим делом. Сапожник – шил, пахарь – пахал... А каталонец присел справить нужду. В такой позе он и попал в вертеп.