Це випливає з дослідження Національного педагогічного інституту (NPI) про безробіття випускників середніх шкіл. Ба більше, в інституті очікують подальшого погіршення ситуації в майбутньому.

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У всьому винна пандемія

Згідно з аналізом NPI, до епідемії коронавірусу рівень безробіття серед випускників середніх шкіл у Чехії, ймовірно, був найнижчим за нову історію країни. На це вплинули такі фактори:

ріст економіки, який спричинив створення великої кількості робочих місць;

зниження народжуваності після 1990 року, демографічна криза і, як результат, брак робочої сили.

У квітні 2020 року середній рівень безробіття серед випускників середніх шкіл почав стрімко збільшуватися. Зростає цей показник і тепер.

Найбільш несприятлива ситуація з працевлаштуванням молоді у тих сферах, які постраждали від пандемії. Йдеться про торгівлю, гастрономію та сферу послуг. 26,1% випускників не можуть знайти роботу у цих сферах.

Зросла загроза безробіття також для юних мулярів, масажистів, перукарів, візажистів, м'ясників і кухарів.

Випускникам медичних, хімічних та електротехнічних спеціальностей знайти роботу легше, адже розвиток цих галузей спалах коронавірусу не зупинив.

За прогнозами NPI, найближчим часом буде збільшуватися безробіття серед випускників, оскільки роботодавці будуть швидше наймати людей з досвідом. А сучасні випускники через дистанційне навчання часто навіть не мали змоги для практичної підготовки.

До слова, у 2020 році середню школу в Чехії закінчили близько 80 тисяч осіб.