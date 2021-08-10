У сусідній республіці рівень безробіття ставав все меншим протягом останніх чотирьох місяців. Натомість в Україні свіжих даних за такий період поки немає.

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Безробіття у Чехії

Всього у липні безробітних серед працездатного населення налічувалось 272 178 осіб. Це на 7 500 менше людей, ніж того ж місяця минулого року.

На думку аналітиків, на зниження рівня безробіття у Чехії позитивно впливає відновлення економіки після скасування багатьох обмежень, встановлених через пандемію COVID-19.

Наприкінці липня агентства з працевлаштування пропонували 358 152 вакансії по всій країні, і попит на працівників лише зростає.

Активність компаній щодо найму нових працівників у літній період зазвичай зменшується. Це спричинено великою кількістю корпоративних відпусток, однак цього року тенденція інша,

– зазначає директор Бюро праці Чехії Віктор Наймон.

Додамо, що на показники безробіття впливає безліч факторів. У 2019 році, ще до початку пандемії, рівень непрацевлаштованих громадян Чехії складав рекордно низькі 2,7%.