Яке місто Європи визнали найкрасивішим у зимовий період

Від Лондона і Парижа, до Кракова і швейцарського Люцерна – ні для кого не секрет, що ці європейські міста прекрасні. Але багато хто й не здогадується, що взимку вони ще приголомшливіші.

Так, американський журнал про архітектуру та дизайн Architectural Digest оприлюднив рейтинг міст Європи, які варто відвідати взимку. А очолив перелік з дев'яти позицій Будапешт – столиця Угорщини.

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Будапешт – найкрасивіше місто Європи взимку

Хоч і угорська столиця – чудова у будь-яку пору року, але саме взимку за рахунок однієї з найвідоміших її особливостей – числених купалень – Будапешт стає ще привабливішим.

Що може бути краще, ніж розвіяти зимовий холод, навіть коли хуртовина накриває місто. У морозний будапештський вечір можна довго ніжитися в теплих водах природного гарячого джерела.

Крім цього, знаменита будівля парламенту особливо романтична у зимові дні. Автори рейтингу радять активно досліджувати місто, прогулятися біля витонченого готелю з видом на Дунай. Ця будівля була визнана об’єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Купальні Будапешта взимку / Фото donkey.bike

9 європейських міст, які ще прекрасніші взимку