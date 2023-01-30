Ryanair запустить 5 нових рейсів з Варшави

Ірландський лоукостер Ryanair розширяє мережу своїх рейсів Європою. На цей раз авіакомпанія анонсувала 5 маршрутів з варшавського аеропорту ім. Фридерика Шопена.

Так, літаки Ryanair базуються в аеропорту Модлін, що за 40 кілометрів від Варшави. Але через його обмежену пропускну здатність авіакомпанія відновить польоти з ще одного варшавського аеропорту – імені Фридерика Шопена, який розташований в межах міста.

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5 нових рейсів Ryanair з аеропорту Шопена у Варшаві

Ryanair обслуговуватиме п’ять нових напрямків Європою. Лоукостер планує запустити рейси з польської столиці до Іспанії, Австрії, Бельгії та Кіпру.

Перелік та деталі нових авіарейсів

Варшава Шопен – Відень (Австрія) – з 26 березня;

Шопен – (Австрія) – з 26 березня; Варшава Шопен – Брюссель Шарлеруа (Бельгія) – з 27 березня;

Шопен – Шарлеруа (Бельгія) – з 27 березня; Варшава Шопен – Пафос (Кіпр) – з 31 березня;

Шопен – (Кіпр) – з 31 березня; Варшава Шопен – Аліканте (Іспанія) – з 29 березня;

Шопен – (Іспанія) – з 29 березня; Варшава Шопен – Майорка (Іспанія) – з 27 березня.

З Варшави до Відня літаки Ryanair літатимуть чотири рази на тиждень, а Брюсселя можна буде добратися тричі на тиждень. Напрямок Варшава Шопен – Пафос лоукостер обслуговуватиме один раз на тиждень. Тим часом як до Аліканте та Майорки літаки відправлятимуться чотири рази на тиждень.