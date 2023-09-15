Пасажири розлючені: літак приземлився без жодної валізи на борту

Авіакомпанія неприємно здивувала пасажирів літака, коли вони дізналися, що рейс злетів без багажу. Мандрівники годинами чекали біля конвеєра, але їхні валізи так і не з'явилися.

Перевізник Swiss Air потрапив у дуже неприємну ситуацію і підвів своїх пасажирів. Літак прибув до Іспанії без жодної валізи на борту. Розлючені туристи понад дві години чекали на свій багаж у Більбао. Але марно.

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Відпустка без речей

За словами пасажирів, на борту пілот літака попросив пробачення за затримку рейсу. Але про те, що вони летять без валіз, ніхто не попереджав. А після посадки в іспанському Більбао співробітники авіакомпанії також нічого не сказали про багаж. Пасажири просто чекали біля багажного конвеєра в аеропорту, поки працівники іншого перевізника не повідомили їм, що літак приземлився без їхніх речей.

Один із засмучених пасажирів розповів, що його відпустка тепер зіпсована. Адже без його сумок вона не має сенсу. Він був частиною групи парапланеристів, які разом подорожували до Іспанії. Через інцидент із багажем вони залишилися без свого спорядження.

Чому залишили багаж

Авіакомпанія Swiss Air підтвердила, що рейс із Цюриха вилетів без валіз. Це непорозуміння сталося через нестачу персоналу. В аеропорту Цюриха команда літака чекала майже півтори години поки речі почнуть вантажити на борт. Але цього так і не сталося, тому вони вирішили летіти до Більбао без багажу.

Екіпаж не міг більше чекати на вантажників, адже потрібно було на цьому ж літаку встигнути забрати пасажирів у Більбао і повернутися в Цюрих. А тут аеропорт закривається на ніч о 23:00.

Звісно ж, авіакомпанія Swiss Air попросила пробачення у пасажирів за такі незручності. Вони з часом виправили ситуацію і доставили всі сумки пасажирів. Але на це пішло кілька днів.

Тенденція подорожей після пандемії

У 2022 році кількість втраченого багажу досягла максимального показника за 10 років. Зникли понад 26 мільйонів валіз. Це по 8 сумок із кожної 1 000 зареєстрованого багажу. Головна причина таких інцидентів – нестача кваліфікованого персоналу та занадто швидке повернення міжнародних подорожей після пандемії.

Мільйони таких втрачених сумок у США відправляють до спеціального величезного магазину. У нього є кілька складів із загубленими речами із втрачених валіз. На продаж їх передають, якщо не вдається зв'язатися з пасажиром протягом трьох місяців.