У ресторанах Копенгагена запроваджують "жовті картки": що вони означають і хто їх отримує

У ресторанному секторі Копенгагена набирає обертів нова тенденція. Це має різні форми, але мета більш-менш однакова – сприяти більш цивілізованій поведінці серед відвідувачів і забезпечити краще ставлення громадськості до працівників закладів харчування.

Так, у ресторанах Копенгагена вводять жовті картки за погану поведінку. А при онлайн-бронюванні неможливо відправити форму, поки не пообіцяєш добре поводитися.

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У ресторанах Копенгагена вводять жовті картки за погану поведінку

Ці заходи – відображення тенденції піклування про працівників громадського харчування.

Наприклад, на сторінці онлайн-бронювання ресторани додають віконце з проханням поводитися ввічливо. Без підтвердження цього зобов'язання неможливо завершити бронювання. Такі заходи запровадила мережа ресторанів Madklubben. У мережі близько 30 місць у Копенгагені.

Ми зробили активний вибір і наприкінці року запровадили видиму політику безпеки на нашому вебсайті. Для нас це спосіб пояснити нашим гостям, що з нами ви повинні поводитися належним чином і поважати наших співробітників. На жаль, це було необхідно,

— каже ресторатор Анна Бру Алкер.

Крім зобов'язання про ввічливу поведінку мережа ресторанів вирішила впровадити "жовті картки". Якщо відвідувачі неввічливо поводяться з персоналом, співробітники можуть звернутися до менеджера. Після цього можна залишити на столі неввічливих клієнтів жовту картку. Якщо попередження не працює, гостей просять покинути заклад.

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