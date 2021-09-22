Наступними у цьому контексті після українців є білоруси. Більшість іноземних студентів (86,5%) обирають очну форму навчання.

Цікаво Дві освіти у Польщі за стипендійними програмами та навчання в Іспанії: досвід українки

Чому іноземці обирають польські виші

Rzeczpospolita пише, що зараз у польських вишах навчається рекордна кількість іноземних студентів – 82,5 тисячі осіб. Українці серед них помітно переважають.

Кшиштоф Інглот, президент кадрового консалтингового агентства Personnel Service, пояснює, що польські університети приваблюють молодь широким спектром пропозицій і можливістю отримання стипендії. У випадку з українцями легкій адаптації в Польщі сприяє низький мовний бар'єр і близька відстань до батьківщини.

Крім того, у багатьох університетах є спеціальні пункти для обслуговування іноземці. Там студенти можуть отримати всю необхідну інформацію англійською мовою. Наприклад, попросити допомоги в організаційних питаннях та отримати консультацію щодо легалізації свого перебування у Польщі.

Серед причин, через які іноземні студенти обирають польські університети, слід підкреслити низьку вартість навчання в порівнянні з іншими країнами ЄС. Ба більше, можливість отримання стипендії дозволить покрити частину вартості навчання. Також перевагою є те, що польські дипломи визнають у Європі.

Збільшення кількості іноземних студентів у деяких вишах є справді різким. Так, в Зеленогурському університеті говорять про збільшення іноземних студентів аж на 20%. У популярному Ягеллонському університеті іноземців останнім часом побільшало на 10%.

Хоча поляки не надто радіють тому, що їм доводиться конкурувати з іноземцями при вступі, вищі освітні заклади не проти залучення іноземних студентів. У Польщі зазначають, що процес інтернаціоналізації польської вищої освіти служить розвитку університетів і сприяє підвищенню якості освіти, а також стимулює інновації в країні. До того ж ступінь інтернаціоналізації університетів також є одним з елементів, що беруться до уваги в рейтингах університетів.

Кількість українців, які здобували освіту в Польщі, з кожним роком зростала. У минулому навчальному періоді у польських вишах навчалося 38 545 українців. Загалом майже завжди ледь не половину іноземних студентів у Польщі становили саме українці.

Скільки іноземців навчалося у Польщі / Зображення in-poland.com