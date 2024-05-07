Пасажирам потягу з Чопа до Праги загрожують штрафи до 5000 євро: які причини

З кінця березня почав курсувати прямий потяг з української станції Чоп до Праги. За повідомленнями, потяги на цьому маршруті часто затримуються через тривалі митні перевірки на словацькому кордоні.

Перевізник попереджає про суттєві штрафи для пасажирів, з чиєї вини будуть затримки. Вони можуть сягати до 5 000 євро.

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Митники довго оформлюють протоколи через дрібні порушення

Відкриття нового поїзда, що з'єднує Україну та Чехію, запустив приватний чеський перевізник RegioJet. Попри високий попит на цей маршрут, спостерігаються затримки через ретельні перевірки, які проводять словацькі митники на залізничному пункті перетину кордону в "Чорна-над-Тисою". Затримки в основному спричинені недотриманням пасажирами правил ввезення товарів до Шенгенської зони. Особливе занепокоєння митників викликає ввезення сигарет, алкоголю, молочних та м'ясних продуктів з України.

Останнім часом потяги на кордоні можуть затримуватися до двох годин через тривалий процес складання протоколів про порушення. Як наслідок, основний потяг, який мав з'єднатися з вагонами з Чопа в Кошице, змушений продовжувати рух до Праги без пасажирів з України. Тоді вагони поїзда Чоп – Прага приєднують на наступного складу потягу до Праги. Для пасажирів це означає до 6 годин очікування на залізничному вокзалі Кошице.

Перевізник вимагатиме компенсацію з пасажирів

Так, чеський перевізник домовився зі словацькою компанією ZSSK про спільну процедуру отримання компенсації від пасажирів, визнаних винними у неправомірній поведінці. Також перевізник вжив проактивних заходів, створивши плакати для інформування пасажирів про заборонені товари.

Тривалість контролю залежить від вас – дотримання обов'язків, як обмеження кількості перевезеного товару або виключення з транспортування заборонених предметів, дозволить нам продовжити подорож без затримок,

– звертаються до пасажирів.



Плакат із попередженням про заборонені товари / Фото RegioJet

Зазначається, що порушення правил може призвести до:

значної затримки потяга;

висадки з поїзда і відмови у подальшій подорожі;

вилучення та знищення перевезеного товару;

можливість в'їзду до ЄС може бути заборонена;

звинувачення в правопорушенні або кримінальному злочині.

Також пасажирів попереджають про штраф до 5 000 євро. Як тільки пасажири затримують потяг з власної вини, буде штраф у розмірі 1 000 крон за хвилину, що відповідає 4 800 євро за 120 хвилин.

Наразі нікому штраф не виписували – пасажирів попереджають через смс-повідомлення.