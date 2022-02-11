Трагедія сталася 9 лютого у місті Серадз – Лодзьке воєводство – на вулиці Війська Польського. За інформацією ЗМІ, загиблому було 42 роки.

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Деталі моторошного ДТП

За попередніми даними, українець рухався тротуаром, однак згодом несподівано вийшов на проїжджу частину. Чоловік опинився під колесами вантажівки із напівпричепом.

За кермом перебував 22-річний житель Костянтинова-Лодзського. Правоохоронці перевірили водія на вміст алкоголю у крові. Вдалося встановити, що чоловік був тверезим.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини трагедії.

Аварія поблизу містечка Страмниця