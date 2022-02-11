Трагедия произошла 9 февраля в городе Серадз – Лодское воеводство – на улице Войска Польского. По информации СМИ, погибшему было 42 года.

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Детали жуткого ДТП

По предварительным данным, украинец двигался по тротуару, однако впоследствии неожиданно вышел на проезжую часть. Человек оказался под колесами грузовика с полуприцепом.

За рулем находился 22-летний житель Константинова-Лодского. Правоохранители проверили водителя на содержание алкоголя в крови. Удалось установить, что мужчина был трезв.

В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии.

Авария вблизи городка Страмница