П'яний за кермом під час самоізоляції: українець оскандалився в Польщі

Правоохоронці у місті Млава (Мазовецьке воєводство) затримали 25-річного громадянина України. Юнак порушив кілька пунктів закону одночасно.

Українець перетнув польський кордон напередодні затримання. Лише за кілька днів перебування в іншій країні чоловік "заробив" декілька років ув'язнення.

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Що накоїв українець в Польщі

Поліцейським з Млави видалася підозрілою поведінка водія Volkswagen. Тому автомобіль зупинили для перевірки.

За кермом машини перебував 25-річний українець. В його організмі виявили понад 1,3 проміле алкоголю. Чоловік сам зізнався, що вживав пиво та горілку перед поїздкою.

Крім того, з'ясувалося, що українець у цей час повинен був перебувати на самоізоляції після перетину кордону, а не роз'їжджати містом.

На цьому пригоди громадянина України в Польщі не завершилися. Він намагався дати хабаря польським поліцейським, аби відкупитися від покарання за скоєні правопорушення. Як наслідок, чоловіка, серед іншого, звинуватили ще й спробі підкупу.

У підсумку за триразове порушення закону українець отримає до 8 років в'язниці.