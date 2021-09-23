П'яний водій з України спричинив серйозне ДТП у Польщі

У польському Слупську сталася значна аварія. Автомобіль Passat врізався у Peugeot. Внаслідок зіткнення одну людину госпіталізували з травмами.

ДТП сталося 21 вересня на вулиці Промисловій. Українця, який перебував за кермом авто Passat, визнали винним в аварії.

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Деталі інциденту

Через нехтування зберіганням безпечної дистанції водій Passat врізався у задню частину автомобіля, який рухався попереду. За кермом постраждалого Peugeot була 44-річна жінка.

Поліцейські на місці перевірили українця на тверезість. У тілі винуватця аварії виявили понад 2,5 проміле алкоголю.