П'яні українці підпалили птахоферму у Польщі

Поліція у Мазовецькому воєводстві у Польщі затримала трьох громадян України. У стані алкогольного сп'яніння чоловіки спричини пожежу на фабриці з вирощування курей, а ще пограбували місцеву крамницю.

Затримані особи мають 23, 29 та 42 років. В організмі кожного з них виявили приблизно 2 проміле алкоголю.

Цікаво З м'ясокомбінату до агентства з працевлаштування за 9 місяців: шлях українця у Польщі

Деталі злочину

За інформацією поліцейських у Жирардуві, у неділю черговий правоохоронець отримав повідомлення про пожежу господарських будівель на території птахоферми у селі Каміон у Жирардувському повіті.

Після того, як пожежу вдалося загасити, сліди вказували на ознаки підпалу. Правоохоронці переглянули записи з камер спостереження. Записи зафіксували, як троє чоловіків перелазять через паркан на території фабрики. Згодом один із них підкладає вогонь у приміщення.

Особи зловмисників швидко вдалося встановити. Усіх трьох затримали. Один з винуватців злочину виявився колишнім працівником підпаленої фабрики.

У той же день власник крамниці, розміщеної біля фабрики, заявив, що троє чоловіків пограбували його магазин.

Тепер українцям загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.