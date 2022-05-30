"Путін, йди на**й": у Чехії випустили пиво на підтримку України

У броварні Raven з Чехії зварили англійський ель, який назвали "Путін, йди на**й" (Fuck Off Putin). Це вже друга партія.

Новинку від Raven називають ячмінним вином, що по суті є англійським елем. Міцність пива становить 10%, але, як запевняє виробник, алкоголь майже не відчувається у смаку.

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Як виглядає пиво "Путін, йди на**й"

На етикетці не обійшлося без російського диктатора та крейсера "Москва". Як видно з фото, Володимир Путін сидить засмучений поряд з російським військовим кораблем, який потопили українські бійці. Разом з тим, сині води моря та жовтий пісок утворюють український прапор.



Етикетка чеського пива "Путін, йди на**й" / Фото Pivovar Raven

Ми стоїмо за Україну і всіх тих, хто засуджує спробу психопата Путіна вести війну у 21 столітті,

– йдеться в описі під пивом "Путін, йди на**й" в інтернет-магазині.

Купити новинку від Raven можна в інтернеті – в онлайн-магазині пивоварні. Пляшка пива 0,7 літра вам обійдеться у 350 крон (близько 450 гривень).

Доставка за межі Чехії можлива тільки у випадку, якщо замовляти ящики пива на 12, 24, 36 і більше пляшок. Ціна за пляшку становить також 350 крон, крім цього, доставка – платна.



Чеське пиво можна замовити в інтернеті / Фото Pivovar Raven