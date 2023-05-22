На кордоні з Польщею відкриють новий пункт пропуску: як він працюватиме

На кордоні між Україною та Польщею ведеться будівництво нового пункту пропуску "Нижанковичі – Мальховіце". Його постійне введення в експлуатацію планується з початку 2024 року.

Пункт пропуску Нижанковичі – Мальховіце

Польща веде будівництво пункту пропуску під назвою "Нижанковичі – Мальховіце" на кордоні з Україною. Як відомо, з лютого 2023 року пункт працює у тимчасовому режимі. Детальніше про те, коли він розпочне повноцінну роботу та особливості перетину – читайте далі.

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Наразі на пункті "Нижанковичі – Мальховіце" розташований модульний будинок з бетонною дорогою, який призначений лише для проходження вантажних автомобілів.

З польського боку також планується створення пункту, де зможуть проїжджати вантажівки вагою до 7,5 тонн. Такі пункти будуть особливо корисні для експортерів, наприклад, м'яса, молочної продукції та електроніки.

Завершення будівництва нового пункту планується до кінця 2023 року, а у першому кварталі 2024 року почнуться проїзди автомобілів.

Україна хоче відкрити ще більше пунктів пропуску

Наша держава веде переговори щодо будівництва нових пунктів пропуску на кордоні з Польщею.

У нас є деякі потенційні місця, де ми можемо розглянути можливість будівництва пунктів пропуску, але спочатку ми повинні проаналізувати витрати, потенційні вигоди у вантажному та пасажирському руслі,

– зазначив заступник міністра інфраструктури Сергій Деркач.

Він додав, якщо нові пункти пропуску відкриватимуться, ймовірно, вони будуть невеликими та призначеними для пасажирського руху.

"єЧерга" невдовзі буде доступна для всіх

В Україні запускають електронну чергу, що працюватиме для будь-якого транспорту, на 16 пунктах пропуску через кордон. Записатися можна буде до "єЧерги" з липня – для автобусів, з серпня – для легкових автомобілів.

При цьому нагадали, що електронна черга вже почала працювати на кордоні із чотирма сусідніми країнами в рамках державного сервісу "єЧерга" для вантажних автомобілів.