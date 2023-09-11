Після 9 років перерви: між Берліном та Парижем курсуватиме швидкісний потяг

Берлін і Париж запровадили два абсолютно нові прямі залізничні сполучення. Запуск цих високошвидкісних поїздів принесе мандрівникам більшу зручність та ефективність, а також додаткову перевагу проїзду через Страсбург, де розташовано Європейський парламент.

Прямі нічні поїзди між Парижем та Берліном запустять уже цього року

Компанія Nightjet обіцяє запустити прямі нічні поїзди між німецькою та французькою столицями вже цього року. Потяг сполученням Берлін – Париж був скасований 9 років тому.

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Один із маршрутів запрацює у грудні 2023 року, інший – у 2024 році. Перший поїзд вирушить із Берліна до Парижа 11-го числа. Назад – наступного дня. Спочатку поїзди ходитимуть за маршрутом тричі на тиждень. З жовтня 2024 року рейси зроблять щоденними.

Час у дорозі – близько 14 години. Відправлення з Берліна – о 20:18, з Парижа – о 19:12.

Послуга розпочнеться 11 грудня. З Берліна відправлятимуться три рейси на тиждень, а в жовтні 2024 року послуга стане щоденною,

— сказав у середу Бернхард Рідер, представник ÖBB.

Потяги робитимуть зупинки в Страсбурзі, Мангеймі, Ерфурті та Галле.

Nightjet не функціонував 9 років. З 2021 року компанія під управлінням австрійського оператора ÖBB почала відновлювати роботу.

Очікується, що нове високошвидкісне сполучення Берлін-Париж стане альтернативою польотам.