World Illustration Awards – міжнародна премія, заснована британською та американською профспілками ілюстраторів у 2015 році. Цьогоріч було розглянуто 5 280 робіт з 82 країн, і 500 з них наразі відібрано до лонглиста.
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У вересні оголосять шортлист, до якого увійдуть 200 найкращих проєктів, які представлять на онлайн-зустрічі ілюстраторів та професійного журі у жовтні. Переможці отримають грошові винагороди.
Категорії та українські номінанти
- рекламна ілюстрація – Тетяна Якунова;
- книжкова ілюстрація – Марі Кіновіч, Альона Шотко, Інна Масляк;
- ілюстрації для друкованих видань – Сергій Майдуков;
- дослідження – Ольга Штонда.
До списку також потрапили дві українки за походженням – Валентина Кузьмук (Італія) та Юлія Осика (США).
Тетяна Якунова, зокрема, поділилась своєю роботою у фейсбук.