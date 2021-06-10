World Illustration Awards – міжнародна премія, заснована британською та американською профспілками ілюстраторів у 2015 році. Цьогоріч було розглянуто 5 280 робіт з 82 країн, і 500 з них наразі відібрано до лонглиста.

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У вересні оголосять шортлист, до якого увійдуть 200 найкращих проєктів, які представлять на онлайн-зустрічі ілюстраторів та професійного журі у жовтні. Переможці отримають грошові винагороди.

Категорії та українські номінанти

рекламна ілюстрація – Тетяна Якунова;

книжкова ілюстрація – Марі Кіновіч, Альона Шотко, Інна Масляк;

ілюстрації для друкованих видань – Сергій Майдуков;

дослідження – Ольга Штонда.

До списку також потрапили дві українки за походженням – Валентина Кузьмук (Італія) та Юлія Осика (США).

Тетяна Якунова, зокрема, поділилась своєю роботою у фейсбук.