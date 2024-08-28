Дефіцит води та космічні ціни: європейські міста знову сколихнули протести проти туристів

Влітку 2024 року низку європейських країн сколихнули масштабні антитуристичні протести. Зокрема, найспекотніше у всіх сенсах слова було в Іспанії, Італії, Португалії та Греції.

Влітку 2024 року планета очікувала своєрідного ренесансу у туристичній сфері. Світ нарешті остаточно позбувся обмежень, запроваджених через пандемію коронавірусу.

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Де найскладніша ситуація

Упродовж останніх трьох місяців найгірша ситуація була в Іспанії, Португалії, Італії та Греції. Місцеві мешканці заявляють, що переживають через туристів найскладніші етапи свого життя. Зокрема, посилюється дефіцит води, зростають ціни на нерухомість, оренда стала "просто космічною".

Мандрівників просять повертатися до себе додому й не ускладнювати ситуацію ще більше. Варто зауважити, що низка курортних міст вже постраждала від антитуристичних протестів. Готелі – порожні, у ресторанах – гуляє вітер.

Прогнозують, що влітку 2025 року ситуація лише погіршиться. Настрій місцевих мешканців буде радикальнішим. Тим часом туристи не захочуть поступатися улюбленими локаціями для відпочинку. Зауважують, що суттєво зросте популярність сьогодні недооцінених локацій. Зокрема, все більше мандрівників обиратимуть для відпочинку північні напрямки. Плюс їм до скарбнички додасть й аномальна спека, яка посилюватиметься.