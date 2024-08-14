Протести проти туристів сягнули піку: в Іспанії місцеві захопили найпопулярнішу локацію

Літній сезон 2024 в Іспанії ускладнився через антитуристичні протести. Найгірша ситуація на Балеарських островах. Зокрема, до рішучих дій перейшли мешканці Майорки.

Балеарські острови для туристичної сфери – наче вулкан, готовий вивергнутися будь-якої миті. Перші антитуристичні протести розпочалися ще навесні цього року. Згодом мешканці островів перейшли до радикальніших дій. Зокрема, навіть погрожували заблокувати місцевий аеропорт.

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На Майорці місцеві захопили найпопулярніший пляж

Майорка – один з найпопулярніших островів серед Балеарських. Варто визнати, що туристів туди приїжджає набагато більше, аніж може витримати місцева інфраструктура. Зрештою, життя там стало не надто приємним для місцевих мешканців. Схвильовані власною долею, вони вийшли на протести.

Зокрема, популярності набув рух Occupem Les Nostres Platges ("Ми займаємо наші пляжі"). Повідомляють, що у вихідні протестувальники вже захопили найпопулярніший місцевий пляж. Участь в акції взяли понад 100 людей. Вони розстелили рушники та символічно занурилися у море.

Люди скаржаться, що туризм зробив їхнє життя геть нестерпним. Мовиться про такі глобальні речі як-от стирання місцевої культури та локальні дрібнички: неможливість зайняти місце в улюбленому барі.

Зникнення місцевої культури, зростання вартості життя, неможливість жити тут і погіршення громадських послуг — багато туристів розуміють це, тому що вони знають, що це означає в їхніх рідних місцях,

– скаржаться люди.

Зауважують, що лише у 2023 році Майорку відвідало 14 мільйонів туристів. Це – набагато більше, аніж може витримати острів.