Балеарские острова для туристической сферы – как вулкан, готовый извергнуться в любой момент. Первые антитуристические протесты начались еще весной этого года. Впоследствии жители островов перешли к более радикальным действиям. В частности, даже угрожали заблокировать местный аэропорт.

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На Майорке местные захватили самый популярный пляж

Майорка – один из самых популярных островов среди Балеарских. Стоит признать, что туристов туда приезжает гораздо больше, чем может выдержать местная инфраструктура. В конце концов, жизнь там стала не слишком приятной для местных жителей. Взволнованные собственной судьбой, они вышли на протесты.

В частности, популярность приобрело движение Occupem Les Nostres Platges ("Мы занимаем наши пляжи"). Сообщают, что в выходные протестующие уже захватили самый популярный местный пляж. Участие в акции приняли более 100 человек. Они расстелили полотенца и символически окунулись в море.

Люди жалуются, что туризм сделал их жизнь совершенно невыносимой. Говорится о таких глобальных вещах как стирание местной культуры и локальные мелочи: невозможность занять место в любимом баре.

Исчезновение местной культуры, рост стоимости жизни, невозможность жить здесь и ухудшение общественных услуг – многие туристы понимают это, потому что они знают, что это означает в их родных местах,

– жалуются люди.

Замечают, что только в 2023 году Майорку посетило 14 миллионов туристов. Это – гораздо больше, чем может выдержать остров.