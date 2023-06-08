Українці в Будапешті мітингували перед посольством РФ: вимагають справедливості за підрив ГЕС

У столиці Угорщини відбувся масштабний мітинг-протест. Українці прийшли до російського посольства, щоб висловити свій гнів та обурення за підрив дамби Каховської ГЕС.

Українці зібралися навпроти російського посольства у Будапешті, щоб висловити свій протест у зв'язку з черговим терористичним актом РФ. Техногенна катастрофа на ГЕС вимагає до себе максимальної уваги міжнародної спільноти. Це і була головна мета акції українців в Угорщині. Розповідаємо детальніше і показуємо фото з протесту в матеріалі 24 Каналу.

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Відповідальність країни-терориста

Українці оперативно зібралися на мітинг через соціальні мережі. Організатори акції – Українська асоціація "‎Єдність" – закликали учасників розповсюджувати якомога більше інформації про теракт серед іноземців. Люди зібралися з плакатами: "‎russia is a terrorist state", "‎stop killing Ukrainians" та "‎russia made ecocide" і вимагали покарання агресора.

Українці вимагають покарання Росії за підрив ГЕС / Фото, надані 24 Каналу

Також під час акції відкрили збір коштів на допомогу мешканцям затоплених регіонів. Тільки за час протесту організаторам вдалося зібрати суму 145 000 форинтів (майже 16 000 гривень).

Акція протесту під російським посольством у Будапешті / Фото, надані 24 Каналу

Такі жчерез підрив Каховської ГЕС провели ута. Десятки українців у європейських столицях виходили до російських посольств, щоб вимагати покарання країни-агресора.