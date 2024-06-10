В країні ЄС знову запрацює програма "Золотих віз": як нею скористатися

Вперше за багато років Угорщина відновлює програму "Золотих віз". Вона запрацює вже з 1 липня 2024 року. Відтепер іноземці можуть отримати право мешкати на території країни. Щоб це реалізувати, потрібно інвестувати в Угорщину.

Цікаво, що програму вже закривали. Це сталося у 2017 році. Тоді це рішення пояснили тим, що "Золоті візи" не принесли економіці Угорщини жодної реальної користі. Хоча статистика каже, що за декілька років країна отримала 1,4 мільярда євро. Посвідку на проживання видали 4794 іноземцям та іноземкам.

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Як отримати "Золоту візу"

Отримати "Золоту візу" можуть громадяни країни, які не входять до ЄС. Тоді вони автоматично можуть легально проживати на території Угорщини. Окрім того, власники "золотої візи" отримують безвізовий в'їзд до всіх країн ЄС.

"Золоту візу" можуть отримати люди, які:

старші 18 років;

не мають проблем з законом;

мають прозорі джерела доходу.

Варто зауважити, що "золота віза" – не з дешевих. Щоб отримати, потрібно обрати для себе один з варіантів:

придбати паю фонду нерухомості щонайменше за 250 000 євро;

придбати житлову нерухомість за 500 000 євро;

пожертвувати щонайменше 1 000 000 євро вищому навчальному закладу Угорщини.

Варто зауважити, що у ЄС – не в захваті від такої ініціативи. Європейська комісія критикує ідею "Золотих віз".