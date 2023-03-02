Таким чином студенти у Польщі отримають шанс не лише непогана заробити, а й отримати досвід у логістиці, адмініструванні, HR, фінансах чи продажах. Набір претендентів розпочався 27 лютого.

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Практика для студентів в Lidl

Lidl Polska шукає амбітних та працьовитих людей, які з липня по вересень 2023 року захочуть отримати нові навички як у головному офісі, так і в офісах продажів компанії. Хто може взяти участь у програмі? Пропозиція адресована людям зі статусом студента та випускникам до 30 років.

Участь у програмі Lidl Way to Career – це гарна нагода зробити канікули сповненими викликів та можливостей розвитку. Під час тримісячного стажування учасники програми мають можливість не лише отримати новий досвід, який є безцінним на ринку праці, а й провести час у фантастичній атмосфері, зустрівши багатьох людей, які надихають. Це чудова нагода повчитися у експертів у галузі роздрібної торгівлі,

– каже Александра Робашкевич, керівниця відділу корпоративних комунікацій Lidl Polska.

Претенденти, які пройдуть відбір, отримають контракт на стажування та проходитимуть тримісячну практику з 3 липня по 29 вересня цього року. Крім цього, учасники зможуть зароблять 4150 злотих брутто на місяць. Подати заявку можна на сайті career.lidl.pl.