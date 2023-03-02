Таким образом, студенты в Польше получат шанс не только неплохо заработать, но и получить опыт в логистике, администрировании, HR, финансах или продажах. Набор претендентов начался 27 февраля.

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Практика для студентов в Lidl

Lidl Polska ищет амбициозных и трудолюбивых людей, которые с июля по сентябрь 2023 года захотят получить новые навыки как в головном офисе, так и в офисах продаж компании. Кто может принять участие в программе? Предложение адресовано людям со статусом студента и выпускникам в возрасте до 30 лет.

Участие в программе Lidl Way to Career – хорошая возможность сделать каникулы полными вызовов и возможностей развития. Во время трехмесячной стажировки участники программы имеют возможность не только получить новый опыт, который является бесценным на рынке труда, но и провести время в фантастической атмосфере, встретив многих вдохновляющих людей. Это отличный повод поучиться у экспертов в области розничной торговли,

– говорит Александра Робашкевич, руководитель отдела корпоративных коммуникаций Lidl Polska.

Претенденты, которые пройдут отбор, получат контракт на стажировку и пройдут трехмесячную практику с 3 июля по 29 сентября этого года. Кроме этого, участники смогут заработать 4150 злотых брутто в месяц. Подать заявку можно на сайте career.lidl.pl.