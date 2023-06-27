Мовний бар'єр та онлайн-навчання: з якими проблемами стикаються українські діти в Європі

Українські біженці з дітьми знайшли прихисток у 44 європейських країнах. Важливий момент для школярів – інтеграція в місцеву систему освіти. Саме цей аспект дослідили в ЮНЕСКО.

Лише у країнах Східної Європи зараз майже 2 мільйони українських біженців. Питання освіти українців зацікавило ЮНЕСКО. Фахівці оцінили, наскільки діти-біженці включені до шкільної системи у 7 країнах: Польщі, Чехії, Молдові, Словаччині, Болгарії, Угорщині та Румунії.

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Труднощі українських дітей у школах ЄС

Завдяки дослідженню ЮНЕСКО, вдалось дізнатись не лише про кількість українських біженців, які відвідують європейські школи. Це опитування оголило низку проблем, з якими стикаються діти в процесі навчання за кордоном. Більшість говорили про складну мову, брак шкільного приладдя та техніки.

Українці мало відвідують європейські школи

В середньому 6 із 10 українських дітей не навчаються у школах країни, яка їх прийняла. Вони переважно займаються в українській онлайн-школі. Але цього часто недостатньо для якісної освіти.

Також батьки та діти за кордоном називають інші проблеми, які не сприяють відвідуванню шкіл: труднощі з транспортом, нестача вчителів, відсутність фізичних занять, брак шкільного приладдя та ноутбуків. І головне – мова навчання.

Більшість дітей-біженців навчаються онлайн / Фото Pexels

Мовний бар'єр

Українські родини в усіх 7 досліджених країнах назвали мову основною перешкодою для якісного навчання. Наприклад, в Угорщині 6 із 10 українських біженців взагалі не говорять угорською, а в Румунії цей показник ще більший – 7 із 10.

Країни намагаються пом'якшити мовний бар'єр: у Румунії, наприклад, українських школярів звільнили від державних іспитів в 9 класі.

Скільки українців відвідують школи в Європі

Найбільше дітей-біженців пішли до шкіл у Польщі. Тут до навчальних закладів зарахували 55% українських дітей, а ще 27% продовжують навчання в українській онлайн-школі. Найбільша проблема школярів у Польщі – бракує шкільного приладдя та комп'ютерів.

У Чехії до місцевих шкіл пішли 54% українців. Для якісного навчання тут бракує шкільного приладдя, ноутбуків та хороших мовних курсів.

У школах Румунії навчаються 11% дітей, які приїхали з України. У школярів виникають труднощі через незнання мови.Тому 71% дітей-біженців у Румунії використовують платформу української онлайн-школи.

До шкіл Болгарії у грудні зарахували лише 3% українських біженців – це 2 250 дітей. Найбільша проблема: складна мова навчання, тому діти відвідують мовні курси.

У Словаччині пішли до місцевої школи близько 15 000 українських дітей – 59%. Хоча освіта біженців зі статусом тимчасового захисту тут не є обов'язковою. Серед проблем: мовний бар'єр та відсутність фізичних занять в школі.

Угорщина прийняла до своїх шкіл 28% українських учнів. Тут дітям складно адаптуватися через мову викладання.

До навчальних закладів Молдови пішли лише 4% українських дітей-біженців. А 62% відвідують онлайн-заняття української школи. Основні перешкоди – мовний бар'єр та намір невдовзі повернутися до України.