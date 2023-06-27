Языковой барьер и онлайн-обучение: с какими проблемами сталкиваются украинские дети в Европе

Украинские беженцы с детьми нашли убежище в 44 европейских странах. Важный момент для школьников – интеграция в местную систему образования. Именно этот аспект исследовали в ЮНЕСКО.

Только в странах Восточной Европы сейчас почти 2 миллиона украинских беженцев. Вопрос образования украинцев заинтересовал ЮНЕСКО. Специалисты оценили, насколько дети-беженцы включены в школьную систему в 7 странах: Польше, Чехии, Молдове, Словакии, Болгарии, Венгрии и Румынии.

Читайте также: Доступные летние лагеря в Европе: как устроить незабываемый отдых для ребенка

Трудности украинских детей в школах ЕС

Благодаря исследованию ЮНЕСКО, удалось узнать не только количество украинских беженцев, посещающих европейские школы. Этот опрос показал ряд проблем, с которыми сталкиваются дети в процессе обучения за границей. Большинство из них говорили о сложном языке, нехватке школьных принадлежностей и техники.

Украинцы мало посещают европейские школы

В среднем 6 из 10 украинских детей не учатся в школах страны, которая их приняла. Они в основном занимаются в украинской онлайн-школе. Но этого зачастую недостаточно для качественного образования.

Также родители и дети за рубежом называют другие проблемы, не способствующие посещению школ: трудности с транспортом, нехватка учителей, отсутствие физических занятий, нехватка школьных принадлежностей и ноутбуков. И главное – язык обучения.

Большинство детей-беженцев учатся онлайн / Фото Pexels

Языковой барьер

Украинские семьи во всех 7 исследованных странах назвали незнание языка основным препятствием для качественного обучения. Например, в Венгрии 6 из 10 украинских беженцев вообще не говорят на венгерском, а в Румынии этот показатель еще больше – 7 из 10.

Страны пытаются смягчить языковой барьер: в Румынии, например, украинских школьников освободили от государственных экзаменов в 9 классе.

Сколько украинцев посещают школы в Европе

Больше всего детей-беженцев пошли в школы в Польше. Здесь в учебные заведения зачислили 55% украинских детей, а еще 27% продолжают обучение в украинской онлайн-школе. Самая большая проблема школьников в Польше – не хватает школьных принадлежностей и компьютеров.

В Чехии в местные школы пошли 54% украинцев. Для качественного обучения здесь не хватает школьных принадлежностей, ноутбуков и хороших языковых курсов.

В школах Румынии учатся 11% детей, приехавших из Украины. У школьников возникают трудности из-за незнания языка. Поэтому 71% детей-беженцев в Румынии используют платформу украинской онлайн-школы.

В школы Болгарии в декабре зачислили только 3% украинских беженцев – это 2 250 детей. Самая большая проблема: сложный язык обучения, поэтому дети посещают языковые курсы.

В Словакии пошли в местную школу около 15 000 украинских детей – 59%. Хотя образование беженцев со статусом временной защиты здесь не обязательно. Среди проблем: языковой барьер и отсутствие физических занятий в школе.

Венгрия приняла в свои школы 28% украинских учеников. Здесь детям сложно адаптироваться из-за языка преподавания.

В учебные заведения Молдовы пошли только 4% украинских детей-беженцев. А 62% посещают онлайн-занятия украинской школы. Основные препятствия – языковой барьер и намерение вскоре вернуться в Украину.