Поліцейські Варшави будуть штрафувати за розпивання алкоголю: де ввели посилене патрулювання

На Віслинських бульварах побільшало правоохоронців. Зокрема, поліцейські слідкують за тим, щоб люди не вживали спиртні напої на набережній і на пляжі біля мосту Понятовського. Таку заборону ввели рік тому через пандемію. Однак жителі столиці нерідко її порушували.

З настанням тепла кількість правопорушників суттєво зросла. Тож влада намагається посилено контролювати ситуацію.

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Методи контролю

До відпочивальників поблизу Вісли цьогоріч приєдналися 540 поліцейських з 50 патрулів. Вони ретельно стежать за тим, як себе поводять відвідувачі на набережній і виписують штрафи тим, хто порушує правила.

Також найближчим часом у популярному місці відпочинку в польській столиці встановлять відеоспостереження і мобільний пункт поліції.

Уряд сподівається, що ці радикальні методи остаточно зупинять бажання жителів приносити з собою алкоголь на набережну.

На набережній у Варшаві встановлять відеоспостереження / Фото Unsplash