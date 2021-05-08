С наступлением тепла количество правонарушителей существенно возросло. Поэтому власть пытается усиленно контролировать ситуацию.

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Методы контроля

К отдыхающим возле Вислы в этом году присоединились 540 полицейских из 50 патрулей . Они тщательно следят за тем, как себя ведут посетители на набережной и выписывают штрафы тем, кто нарушает правила.

Также в ближайшее время в популярном месте отдыха в польской столице установят видеонаблюдение и мобильный пункт полиции .

Правительство надеется, что эти радикальные методы окончательно остановят желание жителей приносить с собой алкоголь на набережную.