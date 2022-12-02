Європейські країни і надалі готові приймати біженців з України: свіже опитування

З 24 лютого Україну покинуло майже 16 мільйонів громадян, за цей же період додому повернулося понад 8 мільйонів осіб. Проте значна частина біженців й досі перебувають в ЄС. Як європейці ставляться до вимушених переселенців через 9 місяців великої російсько-української війни?

За результатами опитування сервісу Eupinions, 77% жителів Європи заявили про свою готовність і надалі приймати українців. Запитання про біженців поставили громадянам Бельгії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів, Іспанії та Польщі. Соціологи зазначили, що ці дані є репрезентативними для всього ЄС.

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Ставлення європейців до українських біженців

Найбільш відкритими є іспанці, адже 89% опитаних погодилися з тим, що варто приймати жителів України. Найнижчий рівень готовності – у Франції (72%) та Німеччині (74%). З усім тим, такі показники все одно є достатньо високими.

Експертка Фонду Бертельсмана у Європі Ізабель Хоффман переконана, що підстав говорити про "кінець солідарності з Україною" немає. Вона зазначила, що понад три чверті всіх опитаних у ЄС, як і раніше, готові приймати українських біженців у своїх країнах. Готовність залишається високою і в Польщі – 82%.

Загалом у дослідженні взяли участь 13 204 респондентів.

Нині у Європі перебуває близько 8 мільйонів українських біженців.