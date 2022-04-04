Для підтримки громадян України литовська організація Stiprūskartu створила сайт для координації допомоги біженцям. Ресурс Stiprūskartu (Сильніші Разом) допомагає жінкам та дітям з України знайти тимчасове безпечне помешкання у Литві. Сайт створено з ініціативи загону Pelėdos Спілки литовських стрільців.

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Детальніше про сервіс

Завдяки ресурсу Stiprūskartu українці, які після початку війни прибули у Литву, мають змогу поселитись у квартирах та забезпечити собі й дітям комфортне проживання. Це важливо, адже зараз багато біженців живуть у волонтерських центрах, де часто бракує тих умов, які є потрібними для затишку та безпеки дітей.

Щоб скористатися можливостями, які пропонує згаданий сервіс, потрібно заповнити форму на сайті sylnirazom.lt. В ній треба вказати особисту інформацію та уточнити, яка саме допомога потрібна (житло чи допомога з транспортом, щоб добратись від кордону, певні речі тощо).

Після прибуття на територію Литви потрібно навідатися до реєстраційного центру (вулиця Прамонєс 1б, Алітус), щоб отримати дозвіл на тимчасове проживання в Литві терміном на 1 рік. Центр надає допомогу з житлом, пересуванням, а також гуманітарну та продовольчу допомогу.