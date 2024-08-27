В Ісландії обвалилася крижана печера, в якій були туристи

В Ісландії сталася масштабна природна катастрофа. На жаль, одна з крижаних печер обвалилася. На той час усередині перебувала туристична група.

Трагедія сталася з туристами, які вирушили у тур льодовиком Брейоамеркурйекюдль. Він розташований на півдні країни. Мандрівники розраховували приємно провести час, однак несподівано були змушені боротися за виживання. Вони потрапили у льодову пастку.

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Група з 25 іноземних туристів кількох національностей досліджувала крижану печеру, коли стався нещасний випадок,

– мовиться у повідомленні.



В Ісландії обвалилася льодова печера / Скриншот з відео

2 людей застрягли у пастці

Несподівано всередині печери обвалилася стіна з льодом. Наразі 2 людей вважають зниклими безвісти. Вважають, що вони опинилися у пастці з льоду. Участь у рятувальній операції беруть понад 200 експертів.

Окрім того, відомо про щонайменше одного постраждалого. Чоловіка оперативно доправили гелікоптером у лікарню. Наразі його стан оцінюють як стабільний.

Правоохоронці розслідують справу як нещасний випадок. Тури льодовиком Брейоамеркурйекюдль наразі зупинили. Невідомо, коли їх відновлять. Туристів закликають не нехтувати власною безпекою й дотримуватися правил.